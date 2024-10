Bit će svega: Meterolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

U petak ujutro očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran, a rjeđe u unutrašnjosti. Tu će puhati slab do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu umjereno i jako, prema otvorenom moru i olujno jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 8 do 12, a na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, prognozira metereolog Darijo Brzoja