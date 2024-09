Meteorolozi se boje najgoreg: Ovo što nam dolazi moglo bi nadmašiti sve do sad viđeno...

Osim Njemačke, Porschke napominje da bi i susjedne zemlje, poput Austrije i Češke , mogle biti pogođene. Iako prognoze pokazuju ozbiljnu prijetnju, meteorolozi ističu kako još uvijek postoji određena nesigurnost u pogledu točnih lokacija i količina padalina. 'Postoji šansa da se prognoza promijeni, no trenutni modeli sugeriraju da bi situacija mogla biti vrlo dramatična', kaže Porschke.

Burster je također napomenuo kako bi poplave ovoga vikenda mogle biti toliko velike da će se govoriti o 'poplavi tisućljeća'. Iako su poplave iz 2013. godine bile izuzetno razorne, trenutni proračuni pokazuju da bi ova vremenska nepogoda mogla nadmašiti sve što je do sada viđeno.

Prema njegovim riječima, trenutni modeli sugeriraju da bi ovoga puta moglo pasti dva do tri puta više kiše u južnim i istočnim dijelovima Njemačke , kao i u slivnom području rijeke Labe. 'Ovo su ipak samo preliminarni izračuni, pa moramo pričekati da vidimo hoće li se situacija dodatno razvijati', dodao je Burster.

Meteorolog Alban Burster iz Wetter.com-a također je izrazio zabrinutost zbog nadolazeće vremenske situacije. On je usporedio trenutne prognoze s povijesnim poplavama iz 2013. godine , kada je cijelu srednju Europu pogodila serija obilnih kiša od kraja svibnja do početka lipnja. Tada su atmosferski rijekovni sustavi donijeli višednevne padaline koje su uzrokovale poplave u Njemačkoj, Austriji, Češkoj i susjednim zemljama.

Šire područje pogođeno padalinama

Aktualni vremenski modeli ukazuju da bi glavni centar padalina mogao biti nad istočnom Europom, s posebnim fokusom na Austriju, Češku, Slovačku i Poljsku. Meteorolog Alexander König objašnjava da će se nad sjevernom Italijom formirati ciklona koja će se tijekom vikenda pomaknuti prema Balkanu, gdje će se spojiti s drugom ciklonom nad istočnom Europom. 'Ova kombinacija ciklona doslovno će usisati velike količine vlage iz atmosfere i proizvesti ogromne količine kiše', rekao je König.

Prema njegovim riječima, vremenski modeli ukazuju na to da bi od petka do nedjelje moglo pasti između 100 i 200 litara kiše po kvadratnom metru dnevno na određenim lokacijama. 'Ukupno bi moglo pasti između 150 i 300 litara po kvadratnom metru, a ponegdje i do 500 litara, što bi moglo izazvati katastrofalne poplave', dodao je König. Posebno se ističu dijelovi istočne Austrije, Češke, Slovačke i Poljske, gdje se predviđaju najteže posljedice ovog vremenskog događaja.

Nesigurnost u prognozama i potencijalne promjene

Iako su trenutni modeli zabrinjavajući, meteorolozi upozoravaju da su ovakvi vremenski događaji vrlo teško predvidivi. Prava priroda ovih ekstremnih padalina može se preciznije definirati tek nekoliko dana prije nego što se događaj dogodi. Zbog toga još uvijek postoji mogućnost da se situacija promijeni i da najteže padaline zahvate neka druga područja.

'Modeli nam daju naznake o tome što možemo očekivati, ali ovakvi ekstremni vremenski događaji su vrlo nepredvidivi', objasnio je König. 'Tijekom sljedećih nekoliko dana moći ćemo preciznije odrediti koja će područja biti najviše pogođena, no trenutni podaci pokazuju da su opasnosti velike.'