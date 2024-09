Temperatura pada i za 20 stupnjeva, prijeti opasnost od poplave: 'Budite spremni na jače nevrijeme'

Na Jadranu će umjerena do jaka bura malo oslabjeti te sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na sjevernom dijelu će zapuhati jugo koje će se do večeri proširiti duž obale. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28 °C.

Danas će biti pretežno sunčano, no navečer na sjevernom Jadranu naoblačenje uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu. U najzapadnijim krajevima, uz povremeno više oblaka, malo kiše može biti već i ranije. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a popodne u Međimurju i Hrvatskom zagorju jugozapadni.

U večernjim satima, uz obalu Istre i na otvorenom moru, pojačat će jugo. Dnevne temperature u gorju će se kretati od 21 do 24 °C, a na obali i u unutrašnjosti Istre od 26 do 28 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, tijekom dana će biti vrlo toplo, s temperaturama od 27 do 29 °C. Prijepodne će još puhati bura, a kasnije će vjetar mijenjati smjer na jugozapadni i sjeverozapadni. Bit će sunčano, uz povremeni razvoj oblaka u unutrašnjosti.

I na jugu Hrvatske prevladavat će sunčano vrijeme, uz umjerenu do jaku buru, koja će se tijekom dana smiriti, dok će jugozapadni i zapadni vjetar biti slabiji. More će biti uglavnom malo do umjereno valovito, s jutarnjim temperaturama između 20 i 22 °C, dok će u unutrašnjosti biti oko 15 °C. Dnevne temperature dosezat će od 27 do 29 °C.

Novi meteoalarm

Narančasti stupanj meteoalarma oglašen je za područje Istre i Kvarnera. DHMZ upozorava na potencijalno opasne vremenske prilike.

"Izraženi i obilni pljuskovi s grmljavinom! Količina oborine > 40 mm; Vjerojatnost grmljavine > 80 %

Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.

Budite svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", upozorio je DHMZ.

Pojačan, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo u Istri, krajem dana u okretanju na jaku buru. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h).

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", savjetuju iz DHMZ-a.