Mesić potukao dobitnika Nobelove nagrade u utrci za počasnog građanina Sarajeva

Orhan Pamuk, jedan od najvećih pisaca današnjice, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i planetarno poznati književnik čija se djela objavljuju u milijunskim tiražima ostat će bez titule počasnog građanina Sarajeva, a umjesto njega tu će nagradu ove godine ponijeti bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.

Epilog je to odluke Povjerenstva za izbor i imenovanja Gradskog vijeća za dodjelu priznanja čiji su članovi najprije jednoglasno 7:0 odlučili poduprijeti prijedlog uspješne sarajevske izdavačke kuće "Baybook" i nevladine udruge "Amadeus" da se Pamuka proglasi počasnim građaninom Sarajeva i da mu se to priznanje uruči u travnju kada bi on i doputovao u glavni grad BiH.

U odluci o načinu dodjele tog priznanja stoji kako se počasnim građaninom može proglasiti "i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima".

Motiv da se Pamuka predloži za počasnog građanina predlagateljima su bila njegova opetovana podsjećanja na značaj Sarajeva kao mjesta susreta civilizacija i kultura ali i činjenica da je pristao raditi na scenariju za igrani film koji bi podsjetio na ratni koncert Sarajevske filharmonije u razrušenoj sarajevskoj Vijećnici pod ravnanjem Zubina Mehte.