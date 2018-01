Mesić otkrio što je Milošević u Karađorđevu ponudio Tuđmanu

Gostujući u emisiji HTV-a Nedjeljom u 2, bivši predsjednik Stjepan Mesić (84) otkrio je što je bivši predsjednik Franjo Tuđman ispričao o pregovorima sa srbijanskim kolegom Slobodanom Miloševićem u Karađorđevu. Ujedno, poručio je da se danas u Hrvatskoj pokušava promijeniti povijest na način da se pobjednici u Drugom svjetskom ratu proglase gubitnicima i obrnuto

'To je nevjerojatno, imate i mlade ljude koji ne shvaćaju o čemu se radi. A krivac za to je obrazovanje', rekao je Mesić, poručujući da proustašizacija Hrvatskoj jednostavno ne da disati. Suočen s činjenicom da je početkom '90-ih godina, kao član HDZ-a, osobno relativizirao zločine Jasenovac te da je govorio o 'dvije pobjede '41.', te upitan tko je za to kriv, Mesić odgovara da je 'kriva agresija na Hrvatsku'.

'To je bila politika HDZ-a. Kad sam shvatio da ta politika šteti Hrvatskoj, ostavio sam HDZ. Mojoj ženi su svi ubijeni u Jasenovcu... To je bilo pitanje agresije. HDZ je smatrao da moramo angažirati sve u tome da spriječimo uspjeh agresije. To je to', rekao je Mesić, koji je na HRT došao s osobnom pratnjom zbog prijetnji koje su mu upućene nakon samoubojstva Slobodana Praljka. O svom svjedočenju u Haagu, rekao je da bi bilo dobro da se prikaže što je on uistinu govorio. 'Kao i svaki svjedok, govorio sam o onome što znam - istinu. Sada me napadaju oni koji su pokušali sakriti istinu. Hrvatsku se može braniti jedino istinom. I tu smo dobili podršku svijeta', ustvrdio je Mesić.

Na optužbe da je veleizdajnik jer je rekao da je hrvatsko političko vodstvo na jedan način sudjelovalo u agresiji na BiH, bivši predsjednik odgovara da je govorio o tome da Hrvatski sabor nikada nije donio odluku u tome da Hrvatska vojska prijeđe granicu. Rekao je i da su oni koji su prelazili granicu s BiH kao hrvatski vojnici to mogli činiti na temelju odluke neke grupe ili pojedinca - odluke Sabora nema. Kako se onda moglo dogoditi da se u BiH nađe nekoliko hrvatskih brigada? 'To morate pitati one koji su takve odluke donosili', odgovorio je Mesić, dodajući da je o generalu Praljku govorio samo u kontekstu privatizacije uništenog poduzeća Chromos.

Što se tiče rata u BiH, rekao je da je upravo on dogovorio sastanak Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića u Karađorđevu. 'Ja sam Bori Joviću, tadašnjem predstavniku Srbije u Predsjedništvu SFRJ, rekao da će ono što se događa u Hrvatskoj, s beogradskim vezama, Srbe u Hrvatskoj dovesti do katastrofe. Pitao sam ga što ih zanima u Hrvatskoj kada naoružavaju pobunjene Srbe. Rekao je da oni ne žele Srbe iz Hrvatske, kao ni hrvatski teritorij. Rekao je: Nas interesuje 63 posto BiH, to je bilo srpsko, to je srpsko i srpsko mora ostati, prepričao je Mesić, koji je potom Joviću predložio da se Tuđman i Milošević, zajedno s njima dvojicom, nađu za zajedničkim stolom.

'U siječnju 1991. Tuđman nas je obavijestio da je s Miloševićem dogovorio razgovor u Karađorđevu. Rekao sam da ne znam ima li to puno smisla, ali njega je zanimalo što Milošević misli. Tuđman je poslije rekao Šariniću, jedinom koji je bio tamo: Daj mape. Stavili su mape na stol. Tuđman je bio oduševljen, rekao je: Evo što Milošević nudi - Banovinske granice iz '38. godine, plus Cazin, Kladušu i Bihać. Kaže, kako je Milošević rekao: Franja, ti uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, to meni ne treba, to je tzv. turska Hrvatska. Pitao sam što kaže Alija? Alija nema što reći, kad se hrvatske i srpske škare spoje, za trećega tu nema problema', ispričao je Mesić, dodajući da su tome svjedočili i drugi pojedinci iz hrvatskog političkog vrha, uključujući Josipa Manolića. 'Nije na tom prijedlogu stalo. Tuđman je otišao u jedno drugo lovište, ali tu informaciju više nisam dobio što je tamo dogovoreno'. Na pitanje je li Tuđman na prepričanom sastanku samo iznosio ono što je Milošević predložio ili je to bilo dogovoreno, odgovorio je da je Tuđman samo iznosio Miloševićev prijedlog, ali 'ne znamo što je dogovoreno u drugom lovištu'.

Po njegovom sudu, na Franju Tuđmana i njegovu ulogu u ratu u BiH ne može se gledati jednostrano. 'Ta uloga bila je jedno vrijeme pozitivna, a drugo vrijeme apsolutno neprihvatljiva.Da je bila prihvatljiva, ja bih ostao uz Tuđmana', rekao je Mesić. On smatra da je za etničko čišćenje BiH najodgovorniji Vance-Owenov plan jer je predviđao prostore za Hrvate, Bošnjake i Srbe. Odbacuje tvrdnje da je surađivao s Udbom, zloglasnom jugoslavenskom komunističkom tajnom policijom i takve navode naziva 'notornim besmislicama'. Ne zna ni kako to da je njegov dosje navodno nestao iz Državnog arhiva, a na pitanje je li Vladimir Šeks surađivao s Udbom ustvrdio je kako za to postoje sumnje.