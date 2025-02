Mesić: Plenković i Milanović moraju surađivati, ali ne može ovaj njemu dati lakat...

'Najviše se osjetilo da Njonje nema. A nema ni Reinera, to je isto veliki gubitak za hrvatske građane', dodao je Mesić. No bio je oštar u ocjeni odnosa Milanovića i premijera Andreja Plenkovića , odgovarajući na pitanje mogu li si njih dvojica priuštiti nastavak loših odnosa s obzirom na geopolitičku situaciju.

'Nemaju oni pravo na to. Prema tome, ako poštuju svoje građane, svjetsku i europsku javnost, oni moraju surađivati. Nisu izabrani da biraju svoje društvo kako oni hoće. Moraju poštivati neka pravila, a ta pravila su da su izabrani na funkciju koju moraju obnašati. Zakletva na Ustav obvezuje ih na to', rekao je rezolutno Mesić. Na pitanje hoće li odnosi biti bolji u drugom Milanovićevu mandatu, podsjetio je na odnos premijera Plenkovića prema njemu.

'Gledajte, ono što je možda manje uočljivo, ali svi su to shvatili - predsjednik želi suradnju, shvaća svoju funkciju. Ali on ne može, ako pruži ruku, a ovaj drugi mu da lakat... Vizualno se to ne prihvaća. Pusti što je epidemija, što je ovo ili ono, ti si izabran za premijera i ti se moraš rukovati, to je pristojnost, funkcija to nalaže. Ali od tog vizualnog dojma da se pruži lakat nekome bila je cijela ova kampanja koju smo doživjeli', zaključio je Mesić.