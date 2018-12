Mesić: Da Tuđman vidi spomenike sebi, i on bi ih zaobilazio. Ja ću svakako...

'Ne bih htio biti prorok, ali se slažem s premijerom da to do kraja treba razriješiti', odlučan je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić kada je u pitanju afera SMS. Na prošlotjedno otkrivanje spomenika Franji Tuđmanu nije bio pozvan, ali i da jeste, kaže, ne bi došao

'Pogledajte spomenike koje su mu dignuli, pa da to predsjednik Tuđman vidi, mislim da bi i on svaki taj spomenik zaobilazio', kaže Mesić i dodaje: 'U svakom slučaju ja ću taj spomenik zaobilaziti'.

Komentirao je i aferu SMS te smjenu Vlade Galića, savjetnika predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

'Ja smatram da prije svega savjetnici predsjednika ili predsjednice moraju biti ljudi od formata koji pokrivaju određeni resor, a kod savjetnika za obranu nisam vidio da je on negdje strateg koji može pomoći predsjednici da zauzme stav oko obrane i strategije. Mislim da on na to mjesto nije trebao niti doći, već netko tko se se bavi strategijom. Sada je prilika da predsjednica dođe do takve osobe', mišljenja je Mesić.