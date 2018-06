Mesić misli da može i treći put biti predsjednik države, no ipak je u krivu

Bivši predsjednik RH Stjepan Mesić misli kako bi se ponovno mogao kandidirati za predsjednika države iako je na toj poziciji već bio dva puta, koliko Ustav dopušta. Ustavnopravni stručnjak Mato Palić objasnio je za tportal zašto je Mesić u krivu

'Ustvari mogu biti (još jednom predsjednik, op.a.) jer je došlo do promjene Ustava u mom mandatu. Moram razmisliti bih li se prihvatio toga, ali ne razmišljam o tome baš ozbiljno. No vidio sam jednog premijera koji je izabran s 92 godine u Maleziji', kazao je u četvrtak navečer Mesić u RTL-ovu Direktu.

Mesić, koji je u petak bio nedostupan za pojašnjenje svoje izjave, tvrdi kako se zapravo njegov prvi mandat ne računa jer je Ustav mijenjan krajem 2000. godine, a on je predsjednikom prvi put postao početkom 2000., dakle prije izmjene Ustava.

No je li to doista tako?

I doista, Ustav je mijenjan u studenom 2000. U sklopu izmjena došlo je i do izmjene članka 95., stavka 2. , koji od studenog 2000. godine glasi: ‘Nitko ne može biti biran više od dva puta za Predsjednika Republike.’

Možda bi Mesićeva logika imala smisla kada bi ranije verzije Ustava dopuštale da ista osoba više od dva puta može biti na čelu države.

No još od božićnog Ustava 1990. godine ovaj najviši državni akt ne dopušta tu mogućnost. 'Predsjednikom Republike nitko ne može biti više od dva puta', formulacija je iz Ustava do izmjene 2000. godine. Dakle članak 95. doista jest izmijenjen, no ne u sadržajnom smislu.