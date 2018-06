Mesića nisu pozvali na proslavu Dana Sabora jer su zaboravili da mu je bio predsjednik

Iako je od 1992. do 1994. bio na čelu hrvatskog parlamenta, Stjepana Mesića nisu pozvali na prošlotjednu proslavu Dana Sabora, a bivši predsjednik za Novi list komentirao je da nije uvrijeđen 's obzirom na to od koga je'

'Možda nisu znali da sam bio i predsjednik Sabora, a ne samo u dva mandata predsjednik Republike te predsjednik Vlade. Možda me nemaju u evidenciji. Ili ne znaju gdje sam sada, nakon što su mi kao bivšem predsjedniku Republike ukinuli ured. Ipak, mislim da je netko intervenirao da me se ne pozove, ne znam tko, ali sigurno netko u Saboru. To je, u svakom slučaju, sramotno, ali što možemo', rekao je Mesić za Novi list i dodao da ga to zapravo i ne vrijeđa 's obzirom na to od koga je'.