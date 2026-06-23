Merzova reforma mirovinskog sustava: Nijemci će u mirovinu puno kasnije

Među ključnim preporukama su i ulaganje obveznih doprinosa radnika i poslodavaca na burzu kako bi se povećala i zaštitila vrijednost fonda za buduće generacije. Predloženo je i proširenje obveznih mirovinskih doprinosa na državne službenike i samozaposlene radnike.

Stručno povjerenstvo osnovano kako bi se istražila potencijalna reforma mirovinskog sustava, predstavilo je svoje nalaze u kojima se ističe kako bi dob za odlazak u mirovinu trebala biti povezana s porastom očekivanog životnog vijeka . Osim toga, predlažu ukidanje prijevremenog odlaska u mirovinu.

'Nijedan građanin ne treba brinuti', pokušao je umiriti javnost Merz, prenosi Guardian.

Istaknuo je kako će mjere koje predviđaju odlazak u mirovinu u dobi od 70 godina do početka 2090. spriječiti kolaps posrnulog mirovinskog sustava. U prijevodu, nove odredbe odnosile bi se na sve rođene poslije 2021. godine.

Postupno povećanje ili vraćanje na staro

Njemačka već ima razrađen sustav kojim se povećava dob za odlazak u mirovinu. Tako će svatko tko odlazi u mirovinu početkom 2030-ih morati imati napunjenih 67 godina života. Do početka 2090-ih ta bi se granica pomaknula na 70 godina.

Zanimljivo, kad je prije više od 200 godina njemački kancelar Otto von Bismarck uveo njemački mirovinski sustav, izvorna dob za odlazak u mirovinu bila je 70 godina. No, tad je puno manji broj ljudi mogao doživjeti tu dob.

Ideja o povećaju dobi za odlazak u mirovinu posljedica je aktualne situacije. Naime, kao i većina drugih zapadnih zemalja, Njemačka se bori sa stanovništvom koje ubrzano stari, što predstavlja izazov za mirovinski sustav. Posljednji podaci govore da oko 23 posto građana Njemačke ima 65 ili više godina, a prosječni životni vijek iznosi 78,5 godina za muškarce i 83,2 godine za žene.

Ove preporuke trebale bi osigurati financiranje mirovina i u budućnosti, poručili su iz povjerenstva.

'Svi elementi ovog paketa reformi moraju se brzo provesti. Neuspjeh nije opcija', istaknuo je Merz koji se nada da bi reforme mogle biti usvojene prije ljetne stanke parlamenta sljedećeg mjeseca.