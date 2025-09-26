ratna situacija

Merz pobrojao sigurnosne prijetnje: 'Nismo u ratu, ali nismo ni u miru'

26.09.2025 u 21:54

U svjetlu sve češćih napada na podatkovne mreže i infrastrukturu, situacija u Njemačkoj se više ne može opisati kao mirnodopska, rekao je u petak njemački kancelar Friedrich Merz.

"Nismo u ratu, ali nismo ni u miru", kazao je Merz poduzetnicima na samitu Schwarz Ecosystem u Berlinu.

Upozorio je da je prijetnja stvarna.

Premda nije imenovao počinitelje, naveo je cijeli niz neprijateljskih postupaka koji ga brinu.

"Preleti dronova, špijunaža, ubojstvo (Čečenca 2019. u berlinskom parku) Tiergarten, ogromne prijetnje za pojedince u javnom životu, ne samo u Njemačkoj, već i u mnogim drugim europskim zemljama. Djela sabotaže, svakodnevna. Pokušaji paralize podatkovnih centara", rekao je Merz.

"Kibernetički napadi", dodao je.

"Pretpostavljam da je svaka druga osoba u ovoj prostoriji vjerojatno barem jednom pogođena napadima na vlastite podatkovne mreže i infrastrukturu".

Dronovi koji su nedavno primijećeni u zračnim lukama u Danskoj u Norveškoj su poremetili njihovo funkcioniranje.

Danske vlasti su to opisale kao "hibridan napad" te nisu isključile povezanost s Rusijom.

