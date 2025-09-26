DRUGU NOĆ ZAREDOM

Danski aerodrom noćas opet bio zatvoren zbog sumnjivih dronova

M.Č./Hina

26.09.2025 u 07:51

Zračna luka Aarborg
Zračna luka Aarborg Izvor: EPA / Autor: Bo Amstrup
Zračni prostor iznad danske zračne luke Aalborg ponovno je otvoren rano ujutro u petak nakon što je drugu noć zaredom bio zatvoren zbog sumnje na aktivnost dronova, priopćila je danska policija

"Zračni prostor iznad zračne luke Aalborg ponovno je otvoren u petak u 00:35 h nakon što je bio zatvoren zbog sumnje na aktivnost dronova", objavila je policija na društvenoj mreži X. Zračna luka je bila zatvorena gotovo sat vremena nakon sumnje na viđenje drona u tom području, rekla je policija novinskoj agenciji Ritzau.

Prethodne večeri, zračna luka Aalborg, koja se koristi za komercijalne i vojne letove, bila je zatvorena oko tri sata zbog dronova u svom zračnom prostoru, samo nekoliko dana nakon što je glavna zračna luka u Kopenhagenu zatvorena zbog viđenja dronova koja su izazvala zabrinutost za europsku sigurnost.

Danski ministar obrane rekao je u četvrtak da su noćni napadi dronova hibridni napadi, koji kombiniraju vojne i obavještajne taktike, a cilj im je širenje straha. Danski dužnosnici rekli su da još uvijek nije jasno tko stoji iza incidenata te da Danska još nije odlučila hoće li se pozvati na Članak 4. NATO-a, koji članicama omogućuje da zatraže konzultacije o bilo kakvim sigurnosnim problemima.

tportal
