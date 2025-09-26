Danski aerodrom noćas opet bio zatvoren zbog sumnjivih dronova

"Zračni prostor iznad zračne luke Aalborg ponovno je otvoren u petak u 00:35 h nakon što je bio zatvoren zbog sumnje na aktivnost dronova", objavila je policija na društvenoj mreži X. Zračna luka je bila zatvorena gotovo sat vremena nakon sumnje na viđenje drona u tom području, rekla je policija novinskoj agenciji Ritzau.

Prethodne večeri, zračna luka Aalborg, koja se koristi za komercijalne i vojne letove, bila je zatvorena oko tri sata zbog dronova u svom zračnom prostoru, samo nekoliko dana nakon što je glavna zračna luka u Kopenhagenu zatvorena zbog viđenja dronova koja su izazvala zabrinutost za europsku sigurnost.