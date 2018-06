Merkel: EU protiv primanja Rusije u G7

Čelnici EU-a na summitu G7 u Kanadi suglasili su se kako još nisu ispunjeni uvjeti za ponovno primanje Rusije, izjavila je u petak njemačka kancelarka Angela Markel.

Američki predsjednik Donald Trump je ranije u petak rekao kako se Rusija treba vratiti u skupinu sedam najrazvijenijih zemalja svijeta, a tu je ideju na Tweeteru kasnije podržao i novi talijanski premijer Giuseppe Conte. Rusija je iz G7 izbačena nakon pripojenja ukrajinskog poluotoka Krima 2014.

No, Merkel kaže da su se svi čelnici EU-a okupljeni u Quebecu, uključujući Contea, suglasili da to pitanje nije na dnevnom redu. "Ovdje smo se svi složili da se Rusija ne može vratiti sve dok se u vezi s problemima u Ukrajini ne postigne značajan napredak", istaknula je kancelarka. "To je zajedničko stajalište".

Mediji su u međuvremenu objavili dijelove nacrta zajendičke izjave u kojoj čelnici G7 pristaju na razmjenu informacija i suradnju s internetskim kompanijama kako bi se spriječilo strano uplitanje u izbore u njihovim zemljama.