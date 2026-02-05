nova uredba

Meloni najavila: Talijanska policija dobiva šire ovlasti; oporba bjesni

Bi. S. / Hina

05.02.2026 u 21:49

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI
Talijanska policija moći će privremeno pritvarati osumnjičenike prije uličnih skupova kako bi ih spriječila u širenju nereda, prema novoj uredbi o održavanju reda i mira koju je u četvrtak usvojila desničarska vlada premijerke Giorgije Meloni

Uredba je donesena nakon skupa ekstremne ljevice u Torinu tijekom vikenda na kojem je ozlijeđeno više od stotinu policajaca i uhićeno gotovo 30 prosvjednika, prema podacima ministarstva unutarnjih poslova.

Donesena je uoči otvaranja Zimskih olimpijskih igara koje traju do 22. veljače.

'Ovim mjerama jačamo alate za sprječavanje i borbu protiv raširenog kriminala', objavila je Meloni na platformi X.

Prema uredbi, koja će stupiti na snagu u nadolazećim danima, policija će moći držati osumnjičenike u pritvoru do 12 sati kako bi bili podalje od prosvjeda.

Prijedlog također uključuje mjere protiv džepara, maloljetničkih bandi, zabranu prodaje noževa maloljetnicima i veće ovlasti za samoobranu policajaca i građana koji reagiraju na napade.

Vođa oporbenog Zelenog ljevičarskog saveza Angelo Bonelli rekao je da je uredba represivna i da bi bilo učinkovitije da se policiji da više novca za borbu protiv kriminala.

Preventivna uhićenja nazvao je 'ozbiljnim kršenjem ustavnog prava na prosvjede'.

