Meloni najavila: Talijanska policija dobiva šire ovlasti; oporba bjesni

Uredba je donesena nakon skupa ekstremne ljevice u Torinu tijekom vikenda na kojem je ozlijeđeno više od stotinu policajaca i uhićeno gotovo 30 prosvjednika, prema podacima ministarstva unutarnjih poslova.

Donesena je uoči otvaranja Zimskih olimpijskih igara koje traju do 22. veljače.

'Ovim mjerama jačamo alate za sprječavanje i borbu protiv raširenog kriminala', objavila je Meloni na platformi X.

Prema uredbi, koja će stupiti na snagu u nadolazećim danima, policija će moći držati osumnjičenike u pritvoru do 12 sati kako bi bili podalje od prosvjeda.