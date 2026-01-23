Meloni upozorila europske čelnike: 'Borba protiv Trumpa je loša ideja!'

Na summitu u Bruxellesu u četvrtak poručila je kolegama da je „borba protiv Trumpa“ loša ideja jer Europa u mogućem sukobu sa SAD-om ima sve za izgubiti. To su, uz zajamčenu anonimnost, potvrdile četiri osobe upoznate s razgovorima čelnika, kako bi mogle detaljno opisati privatne rasprave, prenosi POLITICO.

Umjesto zaoštravanja retorike, Meloni ih je pozvala na smirenost i suzdržanost, poručivši da Trumpa ne bi trebalo unaprijed otpisivati kao ludog ili nepredvidivog, kako su ga neki dužnosnici privatno opisivali tijekom burnog početka 2026. godine u međunarodnim odnosima.

Govoreći nakon summita, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dala je naslutiti da su čelnici ovog tjedna izvukli pouku: suprotstaviti se Trumpu „čvrsto“, ali „bez eskalacije“ pokazalo se kao učinkovita strategija koju bi trebalo nastaviti primjenjivati.