Meloni upozorila europske čelnike: 'Borba protiv Trumpa je loša ideja!'

Talijanska premijerka Giorgia Meloni ovoga je tjedna iza zatvorenih vrata iznijela pred europskim čelnicima argumente američkog predsjednika Donalda Trumpa, nastojeći ublažiti rastuće napetosti preko Atlantika
Na summitu u Bruxellesu u četvrtak poručila je kolegama da je „borba protiv Trumpa“ loša ideja jer Europa u mogućem sukobu sa SAD-om ima sve za izgubiti. To su, uz zajamčenu anonimnost, potvrdile četiri osobe upoznate s razgovorima čelnika, kako bi mogle detaljno opisati privatne rasprave, prenosi POLITICO.
Umjesto zaoštravanja retorike, Meloni ih je pozvala na smirenost i suzdržanost, poručivši da Trumpa ne bi trebalo unaprijed otpisivati kao ludog ili nepredvidivog, kako su ga neki dužnosnici privatno opisivali tijekom burnog početka 2026. godine u međunarodnim odnosima.
Govoreći nakon summita, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dala je naslutiti da su čelnici ovog tjedna izvukli pouku: suprotstaviti se Trumpu „čvrsto“, ali „bez eskalacije“ pokazalo se kao učinkovita strategija koju bi trebalo nastaviti primjenjivati.
Trump zaprijetio carinama
Izvanredni sastanak na vrhu EU je sazvao nakon što je Trump zaprijetio uvođenjem carina za osam europskih zemalja zbog protivljenja njegovu zahtjevu da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom od Danske. Kriza u transatlantskim odnosima dominirala je raspravama u Bruxellesu i drugim europskim prijestolnicama, a čelnici su se u četvrtak okupili i na radnoj večeri kako bi pokušali skicirati zajedničku strategiju za razdoblje koje slijedi.
Nakon što je EU zaprijetio da će, nastavi li Trump s carinskim pritiscima, uzvratiti trgovinskim i drugim mjerama, a financijska tržišta reagirala negativno, američki predsjednik ublažio je ton te poručio da želi „prijateljski dogovor“ o Grenlandu.
Izvješća o Meloninoj intervenciji upućuju na to da zagovara oprezniji pristup od dijela čelnika za stolom. Već u petak u Rimu je ugostila njemačkog kancelara Friedricha Merza, s kojim je razgovarala o jačanju obrambene i industrijske suradnje.
Slijedi 'strateški brainstorming'
Čelnici EU-a dogovorili su da će se ponovno sastati sljedećeg mjeseca na svojevrsnoj sesiji „strateškog brainstorminga“ o načinima prilagodbe novom svjetskom poretku obilježenom suparništvom velikih sila i slabljenjem uloge međunarodnog prava.
„Naš je dojam bio da je velika većina čelnika doista prepoznala posljednje tjedne kao prekretnicu i da Europa mora brzo djelovati na više frontova kako bi obranila svoje temeljne interese“, rekla je peta osoba upućena u rasprave. „Nije bilo iluzija da je kriza završila.“