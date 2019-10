Mektić: Ovakva BiH ne može se nositi ni s jednom krizom pa ni s migrantskom

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić upozorio je u srijedu u Sarajevu kako ta država sa svojim sadašnjim ustrojem nije u stanju riješiti "nikakvu ozbiljniju krizu" pa tako ni sve veći problem ilegalnih migracija

Mektić je na konferenciji za novinstvo kazao kako je migrantska kriza u BiH eskalirala samo stoga jer nitko nikoga ne sluša, niti želi sudjelovati u rješavanju zajedničkog problema.

"Ja ne znam ni koliko u BiH ima operativnih stožera za bavljenje migrantskom krizom", kazao je Mektić dodajući kako je on tek na čelu jednog od takvih tijela koje bi trebalo koordinirati djelovanje s državne razine.

Podsjetio je kako u drugim državama regije migrantska kriza nije poseban izazov jer su one našle način kako kontrolirati te procese, no u BiH je to postalo nerješivim problemom jer je to država koja funkcionira isključivo temeljem konsenzusa i koordinacije.