May za neuspjeh pregovora okrivila nejedinstveno stajalište laburista prema Brexitu

Konzervativna premijerka Theresa May rekla je u petak da je glavni razlog propasti pregovora s laburistima taj što oni nemaju jedinstveno stajalište o brexitu te je razdruživanje Velike Britanije od Europske unije opet u kaosu, na što su reagirali premijeri Irske i Nizozemske. May je kazala da se slaže s čelnikom laburista Jeremyjem Corbynom da je u pregovorima, koji su trajali šest tjedana, došli do pomaka.

"Postoje sfere u kojima smo uspjeli pronaći zajedničke točke", rekla je britanska premijerka na skupu Konzervativne stranke u Bristolu. "No drugi su se problemi pokazali zahtjevnijima", rekla je May. "Posebno nismo mogli zaobići činjenicu dao među laburistima ne postoji jedinstven stav o tome treba li provesti brexit ili održati drugi referendum koji bi ga mogao poništiti", dodala je May. Irski premijer Leo Varadkar rekao je da neuspjeh pregovora dviju vodećih britanskih stranaka koje su trebale pronaći model izlaska iz Europske unije uz podršku većine zakonodavaca predstavlja negativni ishod. "To je ozbiljan, ali nažalost i negativan ishod", rekao je Varadkar RTE-u.