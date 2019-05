Laburisti proglasili mrtvima razgovore s May, Brexit ponovno u neredu

Britanski buran razvod od Europske unije opet se našao u petak u neredu pošto je oporbena Laburistička stranka proglasila mrtvima razgovore s konzervativcima premijere Therese May

Razgovori o Brexitu između vladajućih konzervativaca i oporbenih laburista okončani su bez dogovora nekoliko sati nakon što je May pristala u četvrtak odrediti raspored za svoj odlazak početkom lipnja.

Gotovo tri godine nakon što se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo na referendumu da želi napustiti EU, još uvijek nije jasno kako i kada će se to dogoditi i hoće li se uopće dogoditi. Trenutačni rok za izlazak Britanije iz EU-a je 31. listopada.

Čelnik laburista Jeremy Corbyn pisao je May u petak izvijestivši ju da su pregovori došli 'onoliko daleko koliko su mogli' zbog 'sve veće slabosti i nestabilnosti' vlade.

Corbyn je rekao da je vlada postala nestabilna te da je njezin autoritet ugrožen, što potkopava povjerenje u 'sposobnost vlade da donese bilo kakav kompromisni sporazum'.

Kazao je da će se njegova stranka usprotiviti triput odbačenom sporazumu premijerke May kada bude vraćen u parlament.

Premijerki su vezane ruke - ona zna da bi ustupci laburistima izazvali gnjev u njezinoj podijeljenoj stranci.

May će staviti svoj prijedlog zakona o napuštanju EU-a na glasovanje u parlament početkom lipnja usprkos protivljenju iz redova svoje stranke. Nakon toga mora dogovoriti raspored za izbor svog nasljednika.

May i Corbyn mogli bi se pokušati dogovoriti o procesu glasovanja koji bi u parlamentu trebao dovesti do konzenzusa o pitanju izlaska iz Europske unije. To glasovanje moglo bi se održati već idući tjedan.

May je 2. travnja otvorila pregovore s laburistima, nadajući se da će uspjeti osigurati potporu za svoj sporazum s EU-om o izlasku, no dvije stranke nisu se uspjele dogovoriti uslijed velikih razlika u stajalištima poput zahtjeva laburista za carinskom unijom nakon Brexita.