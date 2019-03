May: Sporazum o Brexitu nema dovoljnu podršku u parlamentu

Sporazum o brexitu dogovoren s Bruxellesom nema dovoljnu podršku u britanskom parlamentu da bi se zastupnici treći puta o njemu izjasnili, rekla je u ponedjeljak premijerka Theresa May. "U ovom trenutku, nema dovoljne podrške parlamenta kako bi se treći puta izjasnili o sporazumu", rekla je May. Usvajanje tog sporazuma je uvjet za uredan brexit, čiji je datum odgođen do 22. svibnja.

Konzervativna čelnica je dodala da se nada da će taj sporazum biti prihvaćen ovog tjedna, nakon što su ga zastupnici dva puta masovno odbacili. "I dalje razgovaram s kolegama kako bi pronašli podršku da bismo mogli organizirati glasanje ovog tjedna", rekla je zastupnicima. Premijerka se u ponedjeljak sastala sa šefom laburističke oporbe Jeremyjem Corbynom, nakon što je u nedjelju razgovarala sa zastupnicima svog konzervativnog krila pobornika brexita bez ustupaka i nesklonih sporazumu o povlačenju.