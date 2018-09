May konzervativcima poručila da budu jedinstveni oko Brexita

Britanska premijerka Theresa May pozvala je u nedjelju svoju stranku da bude jedinstvena i podrži njezin plan za izlazak iz Europske unije, poručivši svojim kritičarima da se sporazum o slobodnoj trgovini koji oni traže nalazi u samom srcu njezinih prijedloga

Na početku godišnjeg kongresa Konzervativne stranke, koji će vjerojatno biti buran, Mayine planove ponovno su napala dvojica bivših ministara. Bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson ocijenio je da su 'poremećeni'.

EU je nedavno odbacio dijelove tzv. plana iz Chequersa no May to nastoji prikazati u pozitivnom svjetlu i ističe da je spremna razmotriti stajališta EU-a.

'Poruka mojoj stranci je budimo jedinstveni i postignimo najbolji dogovor za Britaniju', kazala je za BBC u Birminghamu.

'U srcu plana iz Chequersa nalazi se sporazum o zoni slobodne trgovine, zona slobodne trgovine i neometana trgovina... Chequers je u ovom trenutku jedini plan na stolu koji provodi u djelo referendum o Brexitu... i ostvaruje očekivanja ljudi Sjeverne Irske.'