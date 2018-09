Britanija se ne želi 'predati' u pregovorima o brexitu

Velika Britanija je u subotu poručila da se neće "predati" u pregovorima o brexitu te je pozvala partnere iz Europske unije da se snažnije angažiraju oko britanskih prijedloga nakon što su Pariz i Berlin sugerirali da idući potez treba doći iz Londona.

May je u petak, nakon hladne reakcije na neformalnom europskom summitu na njezin "chequers" plan, priopćila kako "nije prihvatljivo" da europski čelnici odbiju njezine ideje bez predlaganja alternativa u "ovako kasnoj fazi pregovora".

Britanska premijerka Theresa May u petak je zatražila nove prijedloge i "poštovanje" od čelnika Europske unije, poručivši nakon summita u Salzburgu da su razgovori došli do slijepe ulice, što je u subotu ponovio i njezin ministar vanjskih poslova.

London je kao datum izlaska iz Unije odredio 29. ožujka iduće godine, što znači da sporazum o brexitu mora biti postignut do studenog jer ga nakon tog razdoblja moraju ratificirati britanski i Europski parlament, upozorio je sredinom rujna Michel Barnier, glavni pregovarač Bruxellesa o britanskom izlasku iz EU-a.

Europski čelnici i May su rekli kako žele postići sporazum u listopadu kako bi mogao biti finaliziran do studenog.

No čini se kako ni europski partneri nemaju namjeru popustiti.

Francuska ministrica za europska pitanja Nathalie Loiseau je poručila kako Francuska i dalje vjeruje da je moguć dobar sporazum, no da se treba pripremiti i za izostanak dogovora. May je u petak naglasila kako je i to bolje od lošeg dogovora.

Britanska odluka o izlasku "ne može dovesti do propadanja EU-a", istaknula je Loiseau za France Info radio.

"To je poruka koju pokušavamo već mjesecima poslati našim britanskim kolegama koji su možda mislili da ćemo reći 'da' na bilo kakav sporazum koji smisle".

Zamjenik njemačkog ministra vanjskih poslova Michael Roth u subotu je kazao kako preostalih 27 članica EU-a pokušavaju postići razumna rješenja.

"Okrivljavanje EU-a je time više nego nepravedno. Ne možemo rješavati probleme koji će nastati na Otoku zbog brexita", napisao je na Twitteru.