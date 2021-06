Maskirni vojni neboder na Črnomercu još zjapi prazan, cijena opet narasla: Novim aneksom od 4,6 milijuna kuna na njegov vrh ide i jacuzzi?!

Neboder u maskirnim bojama na zagrebačkom vojnom učilištu na Črnomercu i nakog godinu dana od izgradnje još zjapi prazan

Cijena radova skočila je s 47 na 60,5 milijuna kuna, no postoje i novi dodaci. Na pitanja o njima, ministar obrane Mario Banožić nije bio raspoložen odgovarati, javlja Nova TV.

Novi aneks težak je 4,6 milijuna kuna bez PDV-a i prema njemu na vrh ovog nebodera postavio bi se i jacuzzi. Je li aneks potpisan, je li na njemu Banožićev potpis, ugrađuje li se u sklopu svih tih sadržaja koji bi kadetima pomogli u nastavi i spa tretman na visini, tko bi ga sve koristio i čemu jacuzzi – nema odgovora. Ministar obrane ni na jedno pitanje nije odgovorio, kao ni njegova Služba za informiranje.

"Neboder je otvoren prije godinu dana na otvaranju na koje ja nisam htio ići, to je bilo u izbornoj kampanji, u ovo vrime godišća, išao je Plenković. Nisam htio ići, jer sam znao da nije imao ni uporabnu dozvolu ili su već bili ovi problemi. Ali to je samo neboder, nadam se da će Vlada naći načina da to riješi, jer ti troškovi tzv. vantroškovnički su preveliki. Normalno je da budu na kraju malo veći, ali ovo zaista iskače iz svih okvira", kazao je predsjednik Milanović.