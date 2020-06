Novi vojni neboder u Zagrebu privukao pažnju zbog neobičnog izgleda. Stručnjaci dali svoj sud, a što mislite vi?

Novoizgrađeni neboder Vukovar na Hrvatskom vojnom učilištu 'Dr. Franjo Tuđman', otvoren prošli tjedan, odmah je privukao pažnju građana zbog svog neobičnog izgleda po kojem se znatno razlikuje od ostalih građevina i objekata u okolini. Za komentar smo upitali predsjednika Društva arhitekata Zagreb, a zanima nas i vaše mišljenje

'Neboder je specifično oblikovan, a izražajnost je naglašena i bojom i fasadnim otvorima', istaknuo je predsjednik Društva arhitekata Zagreb Tihomil Matković i dodao kako se može reći da je to jedan od rijetkih stambenih nebodera napravljenih u zadnjih tridesetak godina. Navodi kako je dobro to što se uvukao od same ulice, pa ga se može kvalitetno sagledati te smatra da će vrijeme pokazati kako će se uklopiti u tu vizuru Ilice jer je definitivno nov i drugačiji objekt.