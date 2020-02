Vojna karijera na dlanu: Kako postati kadet Hrvatske vojske

Pod nazivom 'Postani kadet Hrvatske vojske' u subotu se u vojarni 'Petar Zrinski' održao Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta (HVU) 'Dr. Franjo Tuđman' u okviru kojega je to učilište, uz obilazak kampusa i razgovor s kadetima, predstavljeno brojnim posjetiteljima

Potencijalni budući polaznici upoznali su se s uvjetima upisa, obvezama kadeta, vojnom obukom, kampovima kadeta te daljnjim mogućnostima razvoja karijere u Hrvatskoj vojsci, a mogli su i dobiti odgovore na postavljena pitanja, priopćeno je iz HVU.

Kadetkinja narednica Patricija Hip, s četvrte godine studija Vojnog vođenja i upravljanja, rekla je da joj motiv za vojni poziv dolazi od obitelji u kojoj je bilo vojnika, no za taj se program odlučila i zato što joj on osigurava siguran posao nakon završetka studija. 'Ja sam rod pješaštva i nadam se da ću doći u borbenu postrojbu i da ću se nastaviti obrazovati i doći do nekog višeg čina', napomenula je.

Kadet skupnik Maurizio Ivetić, s druge godine Aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti, smjer vojni pilot, rekao je da ga za studij motivira poseban doživljaj letenja, kao i pilotskog poziva.

Posjetitelji su razgledali objekte Kampusa, knjižnicu, sportsku dvoranu, kadetski klub i prostorije u kojima borave kadeti, te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme koje kadeti koriste u obuci, te kabinet oklopništva.