Markotić: Prvi put smo zatvorili sve zbog panike, ali sljedeći put neće biti tako

'Prvi put smo zatvorili sve zbog panike, ali sljedeći put neće biti tako', kazala je Alemka Markotić. Hrvatska treći dan zaredom nema nijednu zarazu koronavirusom, ali ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak naglasio je da tek kad ih prođe 14, može se proglasiti pobjeda

'Ne bi trebalo biti oboljelih, ali mislim da smo već u izvrsnoj situaciji gdje više dana nema novooboljelih i mislim da smo zasad sigurna zemlja. To nas sve može veseliti i hrabriti. Od straha nema puno koristi. Treba pratiti situaciju i provoditi mjere. Kao razumni ljudi moramo paziti, ali ako uzmemo informaciju koju smo možda zanemarili zbog korone jest da tisuće i milijuni ljudi putuju tijekom godine i ti putnici prenose različite infektivne bolesti. Postoji cijela struka koja se naziva "putnička medicina', kazala je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Fran Mihaljević" u Zagrebu za RTL.

Navela je da moramo pratiti situaciju, detektirati oboljele da se možemo se kvalitetno nositi s tim. Komentirala je i kada očekuje cjepivo.



"Netko ga prvo treba napraviti i pustiti u promet, a to nije realno iduće dvije do tri godine. U kratkom postupku možda ima dva kandidata iz SAD-a i Velike Britanije, no da bi ih se proizvelo u dovoljnim količinama i da bi se testiralo adekvatno, proći će dosta vremena", istaknula je Markotić.



Govoreći o mogućem drugom valu navela je da ćemo se racionalnim postupanjem bolje zaštititi.



'Pripremljeniji smo, imamo dijagnostiku i iskusniji. Prvi put smo zatvorili sve zbog panike, ali sljedeći put neće biti tako. Ako COVID bude u cirkulaciji, morat ćemo biti spremni odraditi sve bez zatvaranja. Sad smo pametniji, poznato je koji je rizični faktor - starost, pretilost, kronične bolesti', navela je Markotić.



Na kraju, otkrila je hoće li u politiku i je li ju premijer Andrej Plenković kontaktirao.



"Nije me kontaktirao, ostajem u medicini. Samo to i radim", zaključila je Alemka Markotić.