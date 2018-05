Markić oštro: Puna su im usta demokracije, a čine sve da spriječe građane da kažu što misle

'Zar nije nevjerojatno to da u 2018. godini političari kojima su puna usta demokracije i građanskih prava čine sve što mogu da spriječe građane da im kažu što misle o nekoj temi?', komentar je Željke Markić, jedne od pokretačica inicijative Narod odlučuje, na najavu ministra uprave Lovre Kuščevića oko izmjene referendumskih i izbornih pravila. Taj je potez protumačen kao kontraofenziva Vlade kako bi se zaustavilo najavljeno prikupljanje potpisa za narodni referendum o izmjeni izbornog sustava

Najavljeni referendum vladajući su od početka dočekali 'na nož' . No nisu stali na izjavama. Ministar uprave Lovro Kuščević preko medija je najavio da već poslije ljeta Vlada planira poslati u saborsku proceduru izmjene Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, u sklopu kojih će se urediti i pitanje referenduma, tako da objave donacija za referendum budu javne, kao i kada su u pitanju političke stranke.

Markić za tportal komentira kako Hrvatska već sada ima jedan od najstrožih zakona o referendumu . Podsjeća da je kod nas u 27 godina održan tek jedan narodni referendum, i to onaj o ustavnoj zaštiti braka kao zajednice žene i muškarca, dok ih je u susjednoj Sloveniji u istom razdoblju bilo dvadesetak.

Na tapetu je i uvođenje jednog preferencijalnog glasa na lokalnim izborima, kao što je to na onima parlamentarnim, te uvođenje opisnog i elektroničkog glasanja u dijaspori da bi se biračima izvan RH olakšao pristup glasanju.

'Hrvatska ima jedan od najstrožih zakona o referendumu i otkad smo najavili građansku inicijativu Narod odlučuje za pravedniji izborni sustav, samo se redaju prijedlozi – od onog SDP-ova Grbina do onog HDZ-ova Kuščevića. Zar nije nevjerojatno to da u 2018. godini političari kojima su puna usta demokracije i građanskih prava čine sve što mogu da spriječe građane da im kažu što misle o nekoj temi?', kaže Markić.

Podsjeća kako su postojeći zakon napisali HDZ i SDP te je po njemu gotovo nemoguće izboriti narodni referendum. Rok od samo dva tjedna u kojem inicijatori referenduma moraju prikupiti potpise deset posto od ukupnog broja svih birača najkraći je u Europi, tvrdi.

Uz to, za mjesta prikupljanja potpisa moraju tražiti dozvole svakog pojedinog grada. 'Sada neki gradovi, osobito oni u kojima je HDZ na vlasti, ali nažalost i Zagreb, traže da im se za lokacije na kojima će stajati stolovi plaća pristojba, kao za komercijalne djelatnosti, ili kao ona koju plaćaju političke stranke. Dakle traže od inicijative građana, koji plaćaju poreze i prireze u proračun grada, da dodatno plate referendumsko izjašnjavanje. Sve su to mjere za ograničavanje građana, kako bi se spriječilo to da kroz referendum narede Vladi i Saboru da nešto provedu', smatra.

Što se tiče objave imena donatora, za nju to nije problem, no smatra kako motiv HDZ-a i SDP-a, koji su prema najavljenom referendumu pokazali jednak antagonizam, nije briga za transparentnost.