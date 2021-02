Marjorie Taylor Greene žali zbog širenja teorija zavjere, ali se nije ispričala za poticanja na nasilje nad demokratima

Republikanska zastupnica Marjorie Taylor Greene u četvrtak je rekla da joj je žao zbog zapaljujuće retorike i podržavanja teorija zavjere, no nije se ispričala što je poticala na nasilje nad demokratima.

Zastupnički dom će kasnije u četvrtak glasati o kažnjavanju Greene, novopridošle zastupnice iz Georgije i saveznice bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, nakon što je to odbio učiniti čelnik republikanaca u tom tijelu Kevin McCarthy. On je u srijedu priopćenjem osudio njezine ranije izjave, no dao do znanja da ju stranka neće sankcionirati.

Za izbacivanje iz odbora kojih je član potrebna je obična, a za izbacivanje iz donjeg doma parlamenta dvotrećinska većina zastupnika, piše NY Times.