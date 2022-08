[FOTO] Trumpov dom na Floridi našao se na udaru FBI-ja, evo što znamo o velebnom zdanju Mar-a-lago, kojeg nazivaju i 'zimska' Bijela kuća

U njemu je bivši američki predsjednik Donald Trump zabavljao japanskog premijera i kineskog predsjednika, no na vrata velebnog odmarališta Mar-a-lago, koje se prostire na osam hektara ovih su dana pokucali agenti FBI-a kako bi izvršili pretres

Mar-a-lago ('od mora do jezera' na španjolskom) prostrano je odmaralište, koje se za vrijeme Trumpovog mandata često nazivalo 'zimska' ili 'južna' Bijela kuća. Izgrađeno je 1927. za bogatu nasljednicu tvornice žitnih pahuljica Marjorie Merriweather Post , prostire se na osam hektara, a središnji dio imanja je vila sa 126 soba s prostranim verandama i okružena savršeno njegovanim travnjacima.

Trumpov dom, nakon preseljenja iz New Yorka, velebno imanje u Palm Beachu na Floridi ovih se dana našlo u centru pažnje kada su u njega, u sklopu istrage o napadu na Kongres, upali agenti FBI-a.

Iako je danas imanje u vlasništvu Trumpa, nekretnina je jedno vrijeme bila i u vlasništvu američke Vlade. Naime, Marjorie Merriweather Post je 1973. oporučno ostavila imanje američkoj vladi no ni Richard Nixon ni Jimmy Carter nisu je koristili i zbog visokih troškova održavanja vraćena je u privatno vlasništvo 1981. Trump je imanje kupio 1985. i to uz ucjenu. Inicijalno je za rezidenciju ponudio 15 milijuna dolara, no obitelj Post je odbila ponudu. Stoga je Trump kupio zemljište između imanja i oceana, zaprijetivši da će tamo izgraditi kompleks koji će Mar-a-lagu zakloniti pogled na ocean. Interes za kupnju imanja odmah je pao, a Trump je na kraju za rezidenciju platio svega sedam milijuna dolara.

Za vrijeme predsjedničkog mandata Trump je često posjećivao svoje nekretnine diljem Amerike, no Mar-a-lago uvijek je bila najposjećenija. Prema pisanju Washington posta, Trump je za vrijeme mandata imanje posjetio 32 puta i tamo djelomično ili u potpunosti proveo 142 dana svog predsjedništva.