Mamić iz Međugorja: Nisam u bijegu

Zdravko Mamić javio se za Dnevnik Nove TV iz Međugorja. Tvrdi da nije u bijegu već da sutra očekuje oslobađajuću presudu, te da neće biti na izricanju.

'Upravo sam ovog trenutka krenuo na brdo ukazanja u Međugorju. To znači da se sutra neću pojaviti na izricanju presude u Osijeku', rekao je Mamić i dodao:

Podsjetimo, Zdravko Mamić optužio je u ponedjeljak bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i Uskok za pritisak na sud kako bi donio osuđujuću presudu.

Mamić je na konferenciji za medije, između ostalog, rekao kako je u sandučiću pronašao zanimljive dokumente te poručio kako je u posjedu transkripta poruka s mobitela bivšeg državnog odvjetnika Dinka Cvitana.

'On vodi privatni rat protiv mene, on i Tamara Laptoš', poručio je u ponedjeljak navečer Mamić koji je dodao da su on i njegov odvjetnik Veljko Miljević o svemu htjeli obavijestiti i novog državnog odvjetnika Dražena Jelenića.

Kako je Dnevnik Nove TV neslužbeno doznao, nadležno državno odvjetništvo tražit će od policije da se provedu izvidi i obave razgovori kako bi se provjerila vjerodostojnost jučerašnjih navoda Zdravka Mamića te odbacuju optužbe o pritiscima tužiteljstva na sud.