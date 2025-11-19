Maloljetnici na vrhu Vjesnika: 'To mi je nategnuta priča'

Požar u Vjesnikovom neboderu dogodio se navečer kada nikoga nije bilo na 16. katu, gdje je bila FM radio stanica. Da se to dogodilo 12 sati ranije, mi bismo sad bili po raznim sprovodima, kazao je u HTV-ovoj emisiji Otvoreno Kornelije Hećimović iz FM radija. 'Zamislite situaciju u kojoj ne možete ništa, u kojoj ste potpuno nemoćni', kazao je Hećimović nastojeći opisati što bi se dogodilo da je požar bio nekoliko sati ranije

Očito policija ima neka saznanja u vezi s požarom u Vjesnikovom neboderu, kazao je Dušan Miljuš, novinar Jutarnjeg lista govoreći o tome da je 5-6 maloljetnika na ispitivanju u policiji. Prema posljednjim informacijama, oni su navodno željeli doći na vrh nebodera. 'Moram priznati da mi je to prilično nategnuta priča. Nije sad Vjesnikov neboder neka posebna atrakcija, da bi sad netko, u mrkloj noći, kada pada kiša, objavio neki selfie. Na kraju krajeva, vjerojatno se na vrh nebodera ni ne može samo tako doći iznutra', dodao je Miljuš, prenosi HRT.

Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Kornelije Hećimović, s radio stanice Laganini FM, kazao je da se na 16. katu nebodera nalazila ta radio stanica. Prema njegovim saznanjima, na vrh nebodera se niti ne može samo tako lako jer je zaključano. Ako je netko iz nebodera želio na vrh, onda se to moralo i najaviti, kazao je Hećimović. 'U zgradi je radio samo jedan od četiri lifta. A ponekad niti on nije radio, dodao je Hećimović. Iznenađeni gosti 'Kad biste ušli u taj neboder osjećali biste se kao da ste ušli u vremeplov koji vas je vratio u neke sedamdesete godine gdje je vrijeme stalo. Mi se s tim možemo šaliti, ali je to bilo vrlo ozbiljno i vrlo nezgodno. Ugostili smo brojne političare, brojne ljude s pozicija moći iz Zagreba, države, a i premijer je bio kod nas prošle godine u gostima. Svi oni kad su ulazili u taj neboder bili su strašno začuđeni kako on to izgleda. Kada su prolazili kroz sve te katove da bi došli do nas uvijek je bio šok: 'Pa zar je ovo moguće? Kako ovo nitko ne obnavlja? ..' Kada su izašli van, na brzinu su to zaboravili i smetnuli s uma. Taj šok je bio iskren. Ja vas uvjeravam da oni nisu to glumili, ali se nakon toga ništa nije dogodilo'. 'Taj neboder je bio potpuno zapušten. Mi smo 16. kat uredili koliko smo mogli. Probijali smo se da dođemo do njega. Držali smo ga pod ključem, što je možda i 'rodilo' to da je naš zadnji kat zadnji stradao, jer je on praktički bio hermetički zatvoren, rekao je Hećimović i dodao da je 16. kat zadnji pao.

Dronovi snimaju Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic







+33 Dronovi snimaju Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic