Maloljetnici na vrhu Vjesnika: 'To mi je nategnuta priča'

Požar u Vjesnikovom neboderu dogodio se navečer kada nikoga nije bilo na 16. katu, gdje je bila FM radio stanica. Da se to dogodilo 12 sati ranije, mi bismo sad bili po raznim sprovodima, kazao je u HTV-ovoj emisiji Otvoreno Kornelije Hećimović iz FM radija. 'Zamislite situaciju u kojoj ne možete ništa, u kojoj ste potpuno nemoćni', kazao je Hećimović nastojeći opisati što bi se dogodilo da je požar bio nekoliko sati ranije
Očito policija ima neka saznanja u vezi s požarom u Vjesnikovom neboderu, kazao je Dušan Miljuš, novinar Jutarnjeg lista govoreći o tome da je 5-6 maloljetnika na ispitivanju u policiji. Prema posljednjim informacijama, oni su navodno željeli doći na vrh nebodera.
'Moram priznati da mi je to prilično nategnuta priča. Nije sad Vjesnikov neboder neka posebna atrakcija, da bi sad netko, u mrkloj noći, kada pada kiša, objavio neki selfie. Na kraju krajeva, vjerojatno se na vrh nebodera ni ne može samo tako doći iznutra', dodao je Miljuš, prenosi HRT.
Kornelije Hećimović, s radio stanice Laganini FM, kazao je da se na 16. katu nebodera nalazila ta radio stanica. Prema njegovim saznanjima, na vrh nebodera se niti ne može samo tako lako jer je zaključano. Ako je netko iz nebodera želio na vrh, onda se to moralo i najaviti, kazao je Hećimović.
'U zgradi je radio samo jedan od četiri lifta. A ponekad niti on nije radio, dodao je Hećimović.
Iznenađeni gosti
'Kad biste ušli u taj neboder osjećali biste se kao da ste ušli u vremeplov koji vas je vratio u neke sedamdesete godine gdje je vrijeme stalo. Mi se s tim možemo šaliti, ali je to bilo vrlo ozbiljno i vrlo nezgodno. Ugostili smo brojne političare, brojne ljude s pozicija moći iz Zagreba, države, a i premijer je bio kod nas prošle godine u gostima. Svi oni kad su ulazili u taj neboder bili su strašno začuđeni kako on to izgleda. Kada su prolazili kroz sve te katove da bi došli do nas uvijek je bio šok: 'Pa zar je ovo moguće? Kako ovo nitko ne obnavlja? ..' Kada su izašli van, na brzinu su to zaboravili i smetnuli s uma. Taj šok je bio iskren. Ja vas uvjeravam da oni nisu to glumili, ali se nakon toga ništa nije dogodilo'.
'Taj neboder je bio potpuno zapušten. Mi smo 16. kat uredili koliko smo mogli. Probijali smo se da dođemo do njega. Držali smo ga pod ključem, što je možda i 'rodilo' to da je naš zadnji kat zadnji stradao, jer je on praktički bio hermetički zatvoren, rekao je Hećimović i dodao da je 16. kat zadnji pao.
Hećimović je istaknuo da je FM stanica bila jedina u Vjesnikovom neboderu koja je nešto proizvodila. 'Naš program je bio naš proizvod, mi od toga živimo', dodao je.
'Mi više nemamo apsolutno ničega. Naravno, radio čine ljudi. Mi smo ostali bez opreme, svi ljudi su hvala Bogu živi i zdravi. (...) To se dogodilo u trenutku kada gore nije bilo nikoga jer je bilo pola 12 navečer, pa je automatizacija radila. Da se to dogodilo 12 sati ranije, teško da bismo imali ovu emisiju, mi bismo bili po različitim sprovodima. Zamislite situaciju da ste na 16. katu, ne možete nigdje, jer ispod vas gori, liftovi ne rade, radi jedan... (...) To je bila jedna iznimno strašna situacija u kojoj me jeza sad prođe', rekao je Hećimović.
'Zamislite situaciju u kojoj ne možete ništa, u kojoj ste potpuno nemoćni. Ispod vas i oko vas sve skupa gori', kazao je.
Rok suvlasnicima za očitovanje na procjembeni elaborat bio je do 21. studenog
Vjesnikov neboder je u većinskom vlasništvu države i to sa 63%. Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kazao je da je početkom godine ministar Branko Bačić obnovu zgrade Vjesnika stavio u strateške projekte. Na proljeće je bio naručen i procjembeni elaborat od Visokog procjeniteljskog povjerenstva RH.
'Dostavljen nam je početkom listopada, a ponude su nakon toga poslane ostalim suvlasnicima. Rok je bio za očitovanje do kraja ovoga tjedna, 21. studenog, a sve u cilju ne bi li otkupili ostale suvlasničke dijelove i krenuli u realizaciju obnove Vjesnika', kazao je Glavinić. 'Trenutačno nije preporučljivo ulaziti u zgradu nebodera, a ni vatrogascima se ne preporučuje ulaziti u zgradu, dok se temperatura zraka ne snizi', dodao je.
Velzek: Kada se zidovi ohlade, statičari će opet pregledati objekt
U požaru Vjesnikovog nebodera razvijale su se temperature i do 1000°C. Marko Velzek, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, kazao je da dronovi mogu snimati temperature do 500°C.
'Po cijeloj zgradi je bilo jako puno gorivog materijala, linoleuma, papira, tepisona, kartonskih kutija, kazao je Velzek. Mjerenja o toksičnosti zraka radio je Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' one noći kada je i bio požar. Sve je, kaže, bilo u normalnim granicama. Govoreći o otežanom prometu u dijelu grada jer je djelomično zatvoren dio oko Vjesnikovog nebodera, Velzek je rekao da su statičari pregledali objekt i jučer i danas. I dalje je veliki dio zgrade unutra topao, a kada se zidovi ohlade, pričekat će se nekoliko dana da statičari opet pregledaju objekt kako bi se mogla dati neka procjena što je sa zgradom.
'Slavonska avenija je zatvorena zbog zone ugroze oko pola visine samoga objekta. Objekt je oko 60 i nešto metara, znači 30-ak metara visine je zona s kojega mogu otpadati komadi stakla, plastike i metala, po Slavonskoj aveniji, prometnici, nogostupu. Iz tog razloga je cijeli podvožnjak zatvoren', rekao je Velzek.