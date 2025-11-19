policija se još nije oglasila

Cure neslužbene informacije: Je li ovako došlo do požara Vjesnika?

19.11.2025 u 18:03

Dronovi snimaju Vjesnik
Dronovi snimaju Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic
Uzrok požara koji je progutao neboder Vjesnika za sada nije poznat, a za konačan zaključak trebat će još neko vrijeme

Policija je odmah započela sa svojim izviđanjima, uzimanjem izjava od očevidaca, pregledavanjem video nadzora oko zgrade Vjesnika i slično. Tako su dana, kako doznaje Jutarnji list, doveli nekoliko mlađih osoba na obavijesne razgovore u policiju zbog sumnji da bi mogli biti povezani s potencijalnom paljevinom zgrade Vjesnika.

Službenih informacija nema no evidentno je da policija ima neka saznanja na temelju kojih te osobe povezuje s mjestom požara. Radi se o pet, šest osoba starosti između 15 i 18 godina, koji su, postoje indicije, u ponedjeljak navečer navodno bili u zgradi Vjesnika. Iz izvora bliskih istrazi moglo se čuti kako se sumnja da su se klinci najvjerojatnije željeli popeti na vrh nebodera, te da su pritom možda slučajno izazvali požar. No, napominje se, službenih informacija o tome za sada nema, niti se zna uzrok požara.

Izjave za medije nakon pregleda nebodera Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

