Papa Lav: Kad sam govorio o šačici tirana nisam mislio na Trumpa

Obraćajući se novinarima na engleskom jeziku na letu za Angolu, na trećoj etapi svoje ambiciozne desetodnevne turneje po Africi, prvi američki papa rekao je da njegova izjava prije dva dana u Kamerunu da svijet "pustoši šačica tirana", nije bila usmjerena na Trumpa.

"Taj govor pripremljen je prije dva tjedna, puno prije nego što je predsjednik komentirao mene i poruku mira koju promičem", rekao je Lav.

Govor se tumačio "kao da pokušavam raspravljati s predsjednikom, što uopće nije u mom interesu", poručio je papa u subotu.

U nedjelju, dok se Lav pripremao za početak turneje, Trump ga je opisao "SLABIM po pitanju kriminala i užasnim za vanjsku politiku" u objavi na platformi Truth Social.

Trump je također objavio fotografiju sebe nalik Isusu generiranu umjetnom inteligencijom, što je izazvalo široke kritike čak i od nekih vjerskih konzervativaca koji ga obično podržavaju. Objava je uklonjena u ponedjeljak ujutro.

Čini se da je Trump time reagirao na papine kritike proteklih tjedana na rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana.

Papa je rekao Reutersu u ponedjeljak rekao da će nastaviti govoriti o ratu.

Lav, podrijetlom iz Chicaga, imao je suzdržan stil za jednog papu u prvih 10 mjeseci svog mandata, ali je u Africi debitirao s novim, snažnim stilom govora i oštro osudio rat, nejednakost i globalne vođe.