Trump opet kritizira papu, opleo i po Meloni koja ga brani: 'Ona je ta koja je neprihvatljiva'

'On ne razumije i ne bi trebao govoriti o ratu, jer nema pojma što se događa ', rekao je talijanskim novinama Corriere della Sera u kratkom telefonskom intervjuu u utorak. Trump je također kritizirao talijansku premijerku Giorgiu Meloni jer je njegove komentare o papi nazvala 'neprihvatljivima'.

'Ona je ta koja je neprihvatljiva, jer je nije briga ima li Iran nuklearno oružje i digla bi Italiju u zrak za dvije minute kad bi imala priliku', rekao je predsjednik. Trump, koji je prethodno hvalio Meloni, rekao je da je 'šokiran' premijerkom.

'Mislio sam da je hrabra, ali sam bio u krivu', rekao je, nastavljajući žaliti zbog nedostatka podrške Italije u američkom ratu s Iranom i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. Meloni je u utorak branila svoja neslaganja s Trumpovom administracijom.

'Kad ste prijatelji i imate saveznike, posebno ako su strateški važni, morate imati i hrabrosti reći kada se ne slažete, što ja radim svaki dan, jer vjerujem da je to korisno za Europu, Sjedinjene Države i Zapad općenito', rekla je, prenosi CNN.