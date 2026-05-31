Velika akcija u Puli: Policija sveukupno uništila 5140 komada eksploziva i streljiva

Koordinirana aktivnost uklanjanja i uništenja eksplozivnih sredstava pronađenih u moru na lokaciji obnove pulskog lukobrana započela je 11. svibnja, a dovršena je ovoga tjedna, te premda je planirano trajanje akcije bilo tri tjedna, policijski službenici intenzivno su radili te u petnaestak dana uklonili i uništili eksplozivna sredstva među kojima valja izdvojiti dvije američke zrakoplovne bombe 500 LB, svaka težine oko 250 kilograma, koje na sebi nisu imale upaljače za aktivaciju, 819 komada različitog topničkog streljiva, 11 protupješačkih mina, 92 kilograma eksploziva TNT te 326 različitih upaljača za topničko streljivo.

Zahvalni na razumijevanju građana

"Istarska policija zahvaljuje građanima na razumijevanju i poštivanju uputa policije prilikom ove iznimno zahtjevne i duge aktivnosti. Također upozorava građane da budu oprezni te da ukoliko pronađu predmete koji nalikuju na eksplozivna sredstva, ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja, već da o tome odmah obavijeste policiju", naveli su iz policije. Dodali su da u slučaju uočavanja eksplozivnog sredstva u moru, s plovila ili prilikom ronjenja, zabilježe poziciju uz uporabu GPS sustava navigacije i po mogućnosti s bovom te da obavijeste o tome policiju.

U slučaju ulova eksplozivnog sredstva unutar mreže ili podizanja na palubu plovila, potrebno je zaustaviti plovilo, ne vraćati eksplozivno sredstvo u more, kako se plovilo ne bi prevrnulo ili sredstvo eksplodiralo, te odmah javiti policiji. Tada će na teren izaći stručne osobe protueksplozijske zaštite koje će na siguran način ukloniti sredstva i primjereno ih uništiti.