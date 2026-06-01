Željka Antunović i poznati profesor digli ustavnu tužbu zbog razdjelnika: 'Oni ne mjere potrošnju, to je zamka'

I.J./Hina

01.06.2026 u 13:00

Željka Antunović (desno)
Željka Antunović (desno) Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski
Profesor Ivica Džeba i bivša ministrica obrane Željka Antunović podnijeli su u ponedjeljak Ustavnom sudu prijedloge i zatražili ocjenu ustavnosti i zakonitosti te hitnu obustavu i ukidanje odredaba Zakona o tržištu toplinske energije i provedbenih pravilnika na snazi od prosinca 2025.

Prijedlogom žurno traže, prije 1. rujna, privremenu obustavu primjene svih mjera dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku. Predlažu ocjenu ustavnosti Zakona o tržištu toplinske energije, jer Zakon krši pravo vlasništva, načelo jednakosti i razmjernosti, vladavinu prava i europske direktive. Nadalje, predlažu ocjenu zakonitosti Pravilnika o obračunu, jer korekcijski faktor 3 i naknada od 0,50 eura po metru četvornom nisu ni razmjerni ni utemeljeni. Također predlažu ocjenu zakonitosti Pravilnika o tehničkim zahtjevima, jer nije usklađen sa Zakonom i propisuje zahtjevne i skupe tehničke zahvate na sustavima grijanja koje si vlasnici u tako kratkim rokovima i bez potpore države ne mogu priuštiti.

Ivica Džeba o razdjelnicima Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Odredbe Zakona o razdjelnicima topline su neustavne i moraju se ukinuti, istaknuli su i upozorili da to što Vlada sprema od 1. rujna 2026. nisu mjere poticanja energetske učinkovitosti, nego pravna i financijska zamka za stotine tisuće stanara u zgradama koje se griju putem toplana. Podsjećaju da Zakon uvodi obvezu ugradnje razdjelnika topline koji se montiraju na svaki radijator i bilježe temperaturu radijatora i zraka ispred njih. Tko ih ne ugradi, od jeseni bi trebao početi plaćati nekoliko različitih i pozamašnih kazni, upozoravaju.

Za svaki kvadratni metar stana bez razdjelnika plaća 0,50 eura mjesečno i to je za stan od 50 metara kvadratnih 300 eura godišnje ili 3.000 eura u deset godina. Ugradnja razdjelnika stoji između 69 i 90 eura za cijeli stan. Dakle, kazna je 33 do 43 puta viša od troška ugradnje razdjelnika i to nije poticaj na ugradnju, nego čisto kažnjavanje i ucjena, ocjenjuju.

Vlasnici bez razdjelnika neće plaćati stvarnu potrošnju, nego 2,5 do 3,5 puta više od prosječne potrošnje zgrade. Istodobno su sva relevantna istraživanja dokazala da stanovi bez razdjelnika zapravo troše samo oko 15 do 20 posto više od onih s razdjelnicima. Razlika u stvarnosti je 15 posto, a razlika u računu do 350 posto, naglašavaju.

Bivša potpredsjednica Vlade i ministrica obrane Željka Antunović rekla je da su se odlučili na taj korak, jer argumentima nisu uspjeli utjecati na izmjenu Zakona i pripremu Pravilnika, upozorivši da u Zakonu nisu propisani kriteriji, primjerice visina kazni.

Ne vodimo borbu protiv razdjelnika nego za prava građana i ustavnost zakona, a protiv načina na koji su razdjelnici implementiran u pravni sustav,naglasila je.

Razdjelnik topline ne mjeri potrošnju

Činjenica o kojoj Vlada šuti je da razdjelnik topline ne mjeri potrošnju toplinske energije, nego registrira omjer temperatura na radijatoru i ispred njega i generira tzv. impulse. Stoga je tvrdnja zakonodavca da je raspodjela potrošene energije putem razdjelnika pravednija, u odnosu na obračun potrošnje po metru kvadratnom, potpuno netočna, ističu.

To znači da se račun ne temelji na potrošnji, već na apsurdnom matematičkom modelu koji raspodjeljuje već izmjerenu ukupnu potrošnju zgrade. Taj model koji je pravilnikom propisao ministar gospodarstva nije sukladan s ciljevima definiranim u Zakonu i u potpunom je neskladu s načelom razmjernosti iz Ustava RH, jer daje rezultate koji nemaju nikakve veze sa stvarnom potrošnjom toplinske energije, tvrde, uz ostalo, podnositelji.

