U Istri pet slučajeva paljenja na otvorenom izmaknulo kontroli: Od ponedjeljka zabrane

Naime, Policijska uprava istarska podsjeća građane da je za svako loženje vatre na otvorenom prostoru potrebno pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe, a kako bi se spriječilo da se prilikom loženja vatre na otvorenom prostoru, plamen proširi na druge objekte ili površine, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti. Ujedno je podsjetila kako od ponedjeljka, 1. lipnja do 31. listopada na području Istarske županije zabranjeno je svako loženje vatre na otvorenom prostoru te u tom razdoblju javne vatrogasne postrojbe neće izdavati odobrenja za loženje vatre na otvorenom.

"Upozoravamo građane i turiste da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, da provjere jesu li sve poduzeli da ne nastane požar te da vlastitim vozilima ne zatvaraju vatrogasne prilaze interventnim vozilima", naveli su iz policije koja je u subotu na poljoprivrednoj površini u Šuridi kraj Pule zabilježila slučaj u kojem je 60-godišnjak spaljivao smeće, no uslijed vjetra došlo je do širenja požara koji je zahvatio oko 2.500 četvornih metara njegovog zemljišta te oko 500 četvornih metara susjednog zemljišta.