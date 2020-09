Makedonija u šoku: Sin uglednog kardiokirurga u Njemačkoj postao islamist, optužen za teroristički napad

Makedonska javnost u subotu je ostala šokirana nakon što su njemački mediji objavili kako je Filen Mitrev, sin Žana Mitreva, jednog od najuglednijih kardiokirurga u Makedoniji i regiji, u Njemačkoj optužen za pripremu terorističkog napada

Suđenju je nazočila i njegova majka, inače Njemica i po zanimanju medicinska sestra. Otac optuženog, spomenuti kardiokirurg Žan Mitrev, prvo je za makedonske medije izjavio da 'to nije njegov sin' no u subotu poslijepodne ipak je potvrdio da je u pitanju njegov sin koji je izabrao pogrešni put, zbog čega treba snositi odgovornost.

'Dok je bio maloljetan, pokušao sam mu pomoći koliko sam to mogao s udaljenosti od 2000 kilometara. No, krenuo je pogrešnim putem i prije šest godina prekinuli smo kontakt. On sada ima 25 godina i ako je prekršio zakon, snosit će odgovornost. Žao mi je što je mlad čovjek kojemu je sve pruženo odabrao najstrašniji i najbesmisleniji put u životu', rekao je Mitrev za televiziju Sitel.

Mitrev je, inače, najpoznatiji kardiokirurg u Makedoniji i vrlo cijenjen u regiji, koji je kardiokirurgiju specijalizirao na zagrebačkom Rebru, a magistrirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Između ostalog, početkom ove godine izveo je prvu transplantaciju srca u povijesti Sjeverne Makedonije, a pacijenti njegove klinike na zahvate dolaze iz svih zemalja regije.

Frankfurter Rundschau u tekstu zaključuje da je ova priča dokaz kako žrtve radikalnih terorističkih skupina ne moraju dolaziti iz siromašnih i disfunkcionalnih obitelji.