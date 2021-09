Majka Borisa Johnsona umrla u dobi od 79 godina

Charlotte Johnson Wahl, profesionalna slikarica i majka britanskog premijera Borisa Johnsona, umrla je u dobi od 79 godina, objavio je u utorak list Telegraph

#BorisJohnson 's mother has died aged 79 https://t.co/TCfVjy3OPr

"Nastojim slikati svaki dan koji mogu, premda moram često ići u bolnicu. Još uvijek uspijevam slikati, premda će moja ruka iznenada napraviti potpuno nenamjeran pokret i to me gotovo dovodi do suza", rekla je u intervjuu za list 2008.