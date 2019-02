Magla smanjuje vidljivost u Slavoniji, kolona u smjeru Slovenije

Magla mjestimice smanjuje vidljivost u Slavoniji, a ima je i na autocesti A3 između čvorova Velika Kopanica i Lipovac, zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica posebice na mostovima i nadvožnjacima, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK)

Kolona teretnih vozila na autocesti A3 kraj naplatne postaje Bregana je u smjeru Slovenije oko jedan kilometar.

Od ponedjeljka, 18., do petka 22. veljače, zbog radova na A7 između čvorova Križišće i Hreljin u smjeru Rijeke bit će zatvoren vozni trak. Zbog očekivane gužve u jutranjim satima vozačima se savjetuje da koriste obilazne ceste.   Zbog izvođenja radova izgradnje žičare, Sljemenska cesta na dijelu od Ulice Bliznec (Pilana Bliznec) do objekta Stara Lugarnica (smjer iz grada Zagreba prema vrhu Sljeme), od ponedjeljka 18. veljače, radnim danom od 09,00 sati do 16,00 sati bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja predmetnih radova bit će: Sljemenska cesta – Bliznec – Markuševečka – Vida Ročića – Miroševečka – Sunekova – Dankovečka – Ulica Dubrava – Zagrebačka – Bistrička – Kašinska – Vugrovečka – Zlatarska - Glavna – Otta Habeka – Kralji – I. Mažuranića – Sv. Matej – Gornja Stubica – Donja Stubica – Stubičke Toplice – Pila – Sljeme – Sljemenska cesta. Prilikom izvođenja predmetnih radova javni gradski prijevoz putnika odvijat će se prema važećem voznom redu.