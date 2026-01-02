Kina uvodi porez na kondome i kontracepcijske pilule zbog pada stope nataliteta

Kondomi i kontracepcijske pilule sada podliježu porezu na dodanu vrijednost od 13 posto, standardnoj stopi za većinu potrošačke robe.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Peking želi povećati stopu nataliteta u drugom najvećem svjetskom gospodarstvu. Naime, broj stanovnika Kine pao je treću godinu zaredom u 2024., a stručnjaci upozoravaju da će se pad nastaviti.

Kina je prošle godine subvencije za brigu o djeci oslobodila od poreza na dohodak, kao što je uvela i godišnju takvu subvenciju. Tome su prethodile i neke inicijative u 2024., pa tako i poticaji fakultetima i sveučilištima da kroz "obrazovanje o ljubavi" brak, ljubav, plodnost i obitelj prikazuju u pozitivnom svjetlu.