Plenković s Rutteom: Razgovarali smo o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske

“Razgovarao sam o pripremama za nadolazeći samit u Ankari, daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske, krizi na Bliskom istoku te sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi”, objavio je Plenković na X-u.

Dodao je da Hrvatska izdvaja više od dva posto BDP-a za obranu te da je daljnjim ulaganjima u modernizaciju Oružanih snaga usmjerena na ostvarivanje cilja o izdvajanju 3,5 posto BDP-a za obranu i 1,5 posto za povezane aktivnosti do 2035. godine.