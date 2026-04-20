DIPLOMACIJA UMJESTO SILE

Macron poziva SAD i Iran: 'Svi se moraju smiriti'

I.K./Hina

20.04.2026 u 20:00

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Izvor: Profimedia / Autor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u ponedjeljak Sjedinjene Države i Iran na deeskalaciju usred povećanih napetosti u Hormuškom tjesnacu tijekom vikenda.

"Naš stav ostaje isti. Moramo riješiti stvari putem diplomacije. Svi se moraju smiriti", rekao je Macron na zajedničkoj konferenciji za medije s poljskim premijerom Donaldom Tuskom.

"Vjerojatno je da su nakon američke odluke o održavanu ciljane blokade Hormuza...., iranske vlasti promijenile svoj početni stav (o ponovnom otvaranju tjesnaca). Mislim da je to greška obje strane", izjavio je Macron tijekom konferencije za novinare u Gdanjsku, u sjevernoj Poljskoj.

Sjedinjene Države još uvijek blokiraju iranske luke, dok je Iran ukinuo, a zatim ponovno nametnuo vlastitu blokadu Hormuškog tjesnaca kroz koji obično prolazi otprilike petina svjetske nafte i ukapljenog plina.

vezane vijesti

Macron je također rekao da Francuska nije bila meta napada u Hormuškom tjesnacu nakon što je Iran u subotu pucao na brodove, uključujući kontejnerski brod u vlasništvu francuske tvrtke CMA CGM. Tvrtka je pucnjavu opisala kao "hice upozorenja" i rekla da je posada bila sigurna.

"Sve ovo ne bi nas trebalo dovesti do eskalacije. Sve bi nas to trebalo dovesti do toga da konsolidiramo ono što smo dobili u petak, bezuvjetno ponovno otvaranje, bez selekcije, bez putarine, Hormuškog tjesnaca", istaknuo je. Francuski predsjednik je također poručio da je "razumno optimističan" u pogledu mogućnosti isplate 90 milijardi eura europskog zajma Ukrajini nakon izbornog poraza mađarskog premijera Viktora Orbana koji se tome protivio.

Orbanovim odlaskom "u Mađarskoj se otvara novo doba (...) i novo doba u Europi (...) Možemo biti razumno optimistični u pogledu napretka i provedbe zajma", rekao je Macron u Poljskoj.

Konvoj tankera prolazi Hormuški tjesnac Izvor: Screenshot / Autor: Marinetraffic

Nuklearno odvraćanje u fokusu

Macron i Tusk razgovarali su i o nuklearnom odvraćanju, energetici te o instrumentu Sigurnosna akcija za Europu (SAFE) vrijednom 150 milijardi eura.

Francuska i Poljska, koja najviše troši na obranu među članicama NATO-a, potpisale su prošle godine ugovor o suradnji koji sadrži klauzulu o uzajamnoj pomoći i obvezu produbljivanja vojnih i tehnoloških veza između dviju zemalja.

Macron je u ožujku rekao da će Francuska, jedina nuklearna sila u Europskoj uniji, proširiti svoj nuklearni arsenal i ojačati svoje sposobnosti odvraćanja uz dosad neviđenu suradnju s europskim partnerima.

"U nadolazećim mjesecima i paralelno s ovom većom bliskošću u području nuklearnog odvraćanja, postoji i ono što želimo učiniti u smislu strateške potpore", rekao je Macron novinarima u ponedjeljak.

"Ima smisla zajednički napredovati u području raketne obrane, dalekometnih sposobnosti, sustava ranog upozoravanja, a također i razmotriti sve što možemo zajedno učiniti u svemirskom području", dodao je francuski predsjednik.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: ALLISON ROBBERT / POOL

Francuska i Poljska razvijaju satelit

Francuska i Poljska razvit će telekomunikacijski satelit za poljsku vojsku, priopćile su u ponedjeljak tvrtke uključene u projekt, pošto Pariz i Varšava jačaju svoje gospodarske i obrambene veze.

Tvrtke Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space i poljski RADMOR zajednički će razviti satelit u geostacionarnoj orbiti koji će podržavati vojne komunikacije poljskih oružanih snaga.

Tvrtke su o poslovnoj suradnji izvijestile tijekom sastanka Macrona i Tuska u Gdanjsku, ali nisu otkrile vrijednost projekta.

Inicijativa je dio vodećeg plana Europske komisije za obrambenu pripravnost do 2030., priopćile su tvrtke.

Europa traži alternativne i domaće satelitske usluge kako bi se suprotstavila globalnim konkurentima i smanjila ovisnost o Starlinku radi sve veće zabrinutosti zbog političke nepredvidljivosti vlasnika Starlinka, tehnološkog milijardera Elona Muska.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BIJES BEZ GRANICA

BIJES BEZ GRANICA

Trump satima urlao na suradnike: Izbacili ga iz 'situacijske sobe' u ključnom momentu
VOĐE ZASTUPNIČKIH KLUBOVA

VOĐE ZASTUPNIČKIH KLUBOVA

Slovenska predsjednica: Nova vlada nema većinu, nastavljaju se konzultacije
ratni zločinac

ratni zločinac

Srbija traži puštanje Ratka Mladića na liječenje: 'Daljnje zadržavanje bilo bi kršenje ljudskih prava'

najpopularnije

Još vijesti