Težak poraz Trumpa: Kongres hitno traži povlačenje američke vojske iz Irana

"Kongres nalaže predsjedniku da povuče oružane snage Sjedinjenih Država iz neprijateljstava protiv Islamske Republike Iran", navodi se u rezoluciji, koja ipak, prije svega, ima simboličan značaj zbog prava veta koje ima američki predsjednik.

Zastupnički dom glasovao je s 215 prema 208 glasova, pri čemu je rezolucija usvojena i glasovima četvero republikanskih zastupnika.

Demokratski članovi Odbora za vanjske poslove pozdravili su glasovanje kao "snažnu i nedvosmislenu poruku Donaldu Trumpu od strane američkog naroda".

"Vrijeme je da se okonča ovaj nezakoniti i izrazito nepopularan rat", dodali su.

Slična rezolucija prošla je ključnu proceduralnu fazu u Senatu krajem svibnja, nakon sedam prethodno neuspješnih pokušaja, a njezino usvajanje u gornjem domu Kongresa moglo bi uslijediti već ovog tjedna.

Ako bi nakon parlamentarnog postupka bila usvojena u oba doma Kongresa, Donald Trump bi vjerojatno stavio veto kako bi spriječio njezino stupanje na snagu.

Kako bi se zaobišao predsjednički veto, moralo bi se organizirati novo glasovanje u oba doma, pri čemu bi bila potrebna dvotrećinska većina – što je, s obzirom na sadašnji sastav Zastupničkog doma i Senata, gotovo nemoguće.

Ipak, ovo dolazi nakon što su tri prethodne rezolucije o ratnim ovlastima bile odbijene u Zastupničkom domu, ali svaki put sve manjom razlikom glasova. Također, Senat je prošlog mjeseca proceduralnim glasovanjem podržao zasebnu, ali sličnu rezoluciju, nakon što je sedam prethodnih pokušaja bilo neuspješno.

Prema američkom Ustavu, samo Kongres ima ovlast objaviti rat. Ovim rezolucijama demokrati žele ponovno potvrditi autoritet zakonodavne vlasti po tom pitanju nasuprot izvršnoj vlasti koju predstavlja Donald Trump.

Iako zakon dopušta predsjedniku pokretanje vojnih operacija radi odgovora na neposrednu prijetnju, od njega se ipak zahtijeva da u roku od 60 dana dobije odobrenje Kongresa.

Međutim, početkom svibnja Donald Trump zaobišao je taj rok tvrdeći da je sukob, koji je započeo 28. veljače američkim i izraelskim zračnim napadima, završen zahvaljujući važećem primirju.

Demokrati osporavaju taj argument, ističući da su američke snage i dalje angažirane na terenu radi provođenja blokade iranskih luka.