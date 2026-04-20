Merz i Da Silva složni: SAD nema povoda napasti Kubu

„Usprkos svim problemima koje ova zemlja na unutarnjem planu ima sa svojim komunističkim režimom, Kuba nije prijetnja nikome i od nje nije upućena nikakva prijetnja drugim zemljama…i zato ne vidim na temelju čega bi se opravdavala intervencija“, rekao je Friedrich Merz nakon njemačko-brazilskih konzultacija na razini vlada u Hannoveru.

Njemački kancelar je rekao kako „najtoplije savjetuje“ izbjegavanje sukoba te da se primijeni rješavanje problema diplomatskim putem.

„Kako ne bismo započeli još jedan sukob koji nije nužan“, rekao je Merz na zajedničkoj konferenciji za tisak s brazilskim predsjednikom Luizom Inaciom Lulom da Silvom.