Merz i Da Silva složni: SAD nema povoda napasti Kubu

Njemački kancelar Friedrich Merz smatra da SAD nema nikakvog povoda za eventualnu intervenciju na Kubi, priopćeno je nakon njemačko-brazilskih konzultacija na razini vlada u ponedjeljak u njemačkom gradu Hannoveru.
„Usprkos svim problemima koje ova zemlja na unutarnjem planu ima sa svojim komunističkim režimom, Kuba nije prijetnja nikome i od nje nije upućena nikakva prijetnja drugim zemljama…i zato ne vidim na temelju čega bi se opravdavala intervencija“, rekao je Friedrich Merz nakon njemačko-brazilskih konzultacija na razini vlada u Hannoveru.
Njemački kancelar je rekao kako „najtoplije savjetuje“ izbjegavanje sukoba te da se primijeni rješavanje problema diplomatskim putem.
„Kako ne bismo započeli još jedan sukob koji nije nužan“, rekao je Merz na zajedničkoj konferenciji za tisak s brazilskim predsjednikom Luizom Inaciom Lulom da Silvom.
Da Silva: Gdje je pravo naroda na samoodređenje?
Merz je rekao kako priznaje pravo svake nacije na „snažnu sposobnost na samoobranu“.
„Ali biti u stanju se obraniti ne znači imati pravo vojno intervenirati u drugim zemljama ako tamošnji politički sustavi ne odgovaraju vlastitim predodžbama“, rekao je Merz.
I brazilski predsjednik Lula da Silva je snažno odbacio mogućnost invazije Kube.
„Ja sam protiv nepoštivanja teritorijalnog integriteta nacija. Ja sam protiv toga da se bilo koja zemlja svijeta miješa u unutarnje uređenje neke druge zemlje i nalaže joj kako funkcionirati a kako ne. I gdje je tu pravo naroda na samoodređenje? Gdje je poštivanje ljudskih prava? Gdje je poštivanje povelje Ujedinjenih naroda“, rekao je Lula da Silva.
I prije susreta prilikom otvorenja Sajma u Hannoveru Lula da Silva je žestoko kritizirao rat koji SAD i Izrael vode protiv Irana i opisao ga kao „ludilo“.
Brazil je ove godine zemlja-partner najvećeg industrijskog velesajma na svijetu.