Erdogan o školskim pucnjavama, pooštrit će pravila za posjedovanje oružja

Turska će pooštriti pravila o posjedovanju oružja i povećati kazne za vlasnike čija djeca pronađu vatreno oružje, rekao je predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak nakon smrtonosnih pucnjava u turskim školama prošlog tjedna.
U drugom od dva odvojena oružana napada prošlog tjedna ubijeno je osam učenika i učitelj u jugoistočnoj pokrajini Kahramanmaras, što je šokiralo naciju u kojoj je takvo nasilje u školama vrlo rijetko.
Erdogan je rekao da će vlada također poduzeti dodatne korake za praćenje interneta kao dio svog odgovora na incidente.