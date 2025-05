Lufthansin avion letio 10 minuta na autopilotu nakon što se kopilot onesvijestio, pilot bio u WC-u

Lufthansa je potvrdila da je upoznata s izvješćem te objavila da je njezin Odjel za sigurnost letenja proveo opsežnu internu istragu o incidentu. No tvrtka nije otkrila rezultate istrage.

Kapetan je najprije pet puta pokušao unijeti uobičajeni kod za otvaranje vrata, a on aktivira zujalicu u kokpitu koja je kopilota trebala upozoriti da otvori vrata kolegi. No s obzirom na to da kopilot ni tada nije reagirao stjuardesa ga je pokušala kontaktirati putem telefona u zrakoplovu.

Na kraju je kapetan ukucao kod za hitne slučajeve koji mu omogućuje da sam otvori vrata. Ipak, neposredno prije nego što su se vrata trebala automatski otvoriti, kopilot ih je otvorio iznutra, jer je u međuvremenu došao svijesti.

S obzirom na to da je njegovu kolegi bilo loše, pilot je odlučio neplanirano sletjeti u Madrid, gdje je kopilot prevezen u bolnicu.