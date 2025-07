Prvi komercijalni zrakoplov koji spaja Pjongjang i Moskvu sletio u Rusiju

Boeing 777-200ER kompanije Nordwind Airlines koji je poletio iz Pjongjanga je nakon osmosatnog leta sletio u moskovsku zračnu luku Šeremetjevo , javio je TASS. To je isti zrakoplov koji je u noći s nedjelje na ponedjeljak poletio iz Moskve za Pjongjang, uz svečanu dobrodošlicu ruskog i sjevernokorejskog izaslanstva.

Prema TASS-u, za sada se predviđa jedan direktan let mjesečno između Rusije i Sjeverne Koreje. Do sada nije bilo direktnih letova iz dviju prijestolnica na udaljenosti većoj od 6500 kilometara, no postojala je veza iz Vladivostoka.

Ruski avioprijevoznici zabranjeni su na području cijele Europske unije od početka ruske invazije na Ukrajinu. Veze Rusije i Sjeverne Koreje sve više jačaju od 2022. te su dvije zemlje potpisale i sporazum o vojnoj suradnji 2024.