Louisiana šesta američka država koja zabranjuje pobačaj

Guverner Louisiane John Bel Edwards potpisao je zakon kojim se zabranjuje pobačaj moguće već i u šestom tjednu trudnoće, čime se pridružio čelnicima još pet konzervativnih južnih američkih država koje su ove godine usvojile sličnu mjeru

U svim navedenim državama, do Louisiane, guverneri koji su potpisali zakone su republikanci. Edwards je, međutim, demokrat. Sponzor zakona, državni senator John Milkovich isto je demokrat. Iako su svojim stavom o pobačaju iznimke u Demokratskoj stranci, obojica su u svojim političkim karijerama i ranije naglašavala da su protiv pobačaja.

Zakon u Loiusiani, međutim, neće stupiti na snagu sve dok o zakonu u susjednom Mississippiju, koji je blokirao niži sud, ne odluči savezni žalbeni sud.

Niti u ostalim navedenim državama zakoni zapravo nisu stupili na snagu i očekuje se da će svi biti preispitivani na sudovima.

Američki mediji pišu kako je na djelu evidentan trend konzervativnih zastupnika i aktivista "za život" da se poništi presuda Vrhovnog suda u slučaju Roe vs. Wade iz 1973. godine kojim na saveznoj razini dopušteno pravo na pobačaj. Nadaju se da će nova ograničenja pobačaja dospijeti do najvišeg američkog suda gdje bi dva nova konzervativna suca koje je imenovao predsjednik Trump mogla pomoći da se obori Roe vs Wade.

Stručnjaci, pak, tvrde da je formulacija o "otkucajima srca" manipulativna, uz to što u šestom tjednu trudnoće većina žena još niti ne zna da je trudna.

"U toj fazi trudnoće to nije plod nego zametak veličine sedam do osam milimetara. Ono što se tada može detektirati nisu otkucaji srca nego električna aktivnost nakupine stanica koje su programirane da se kasnije razviju u srce", rekla je Jennifer Kerns, profesorica ginekologije i opstetricije na Kalifornijskom sveučilištu (UC).

"Otkucaji srca" namjerno se pogrešno koriste kako bi zamaskirali "pravu namjeru zakonodavaca, a to je da se, u biti, pobačaj potpuno zabrani", rekla je.