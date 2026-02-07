Litavski šef diplomacije: Putin blefira usred mirovnih pregovora, to je čisti teror

Istodobno, navodi Budrys, Rusija nastavlja terorizirati Ukrajince koristeći zimu kao oružje.

Budrys se oglasio na društvenoj mreži X, a njegove izjave prenio je portal Ukrainska pravda. ‘Usred tekućih pokušaja mirovnih pregovora i Putinovog blefiranja o ‘energetskom prekidu vatre’, Rusija dodatno naoružava zimu i pokreće veliki noćni napad na Ukrajinu te namjerno cilja civilnu energetsku infrastrukturu.’

Litavski šef diplomacije upozorio je da je ostavljati ljude u mraku i hladnoći, dok temperature padaju, ništa drugo nego - čisti teror. ‘Ovi sustavni napadi na energetsku infrastrukturu, uključujući objekte povezane s nuklearnom energijom, predstavljaju ratne zločine prema međunarodnom pravu i moraju se suočiti sa stvarnom odgovornošću, a ne samo izjavama o zabrinutosti. To uključuje i djelovanje na Međunarodnom kaznenom sudu. Oni koji naređuju i izvršavaju ove napade moraju se suočiti s kaznenom odgovornošću.’

Budrys je dodao kako je Litva nedavno donirala Ukrajini generatore u vrijednosti od 2,4 milijuna eura, ali je naglasio da razmjeri ruskih napada zahtijevaju snažniji i koordiniraniji odgovor svih partnera.