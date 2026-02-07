Litavski šef diplomacije: Putin blefira usred mirovnih pregovora, to je čisti teror

Litavski ministar vanjskih poslova Kęstutis Budrys poručio je da ruski predsjednik Vladimir Putin blefira kada govori o mogućem energetskom prekidu vatre
Istodobno, navodi Budrys, Rusija nastavlja terorizirati Ukrajince koristeći zimu kao oružje.
Budrys se oglasio na društvenoj mreži X, a njegove izjave prenio je portal Ukrainska pravda. ‘Usred tekućih pokušaja mirovnih pregovora i Putinovog blefiranja o ‘energetskom prekidu vatre’, Rusija dodatno naoružava zimu i pokreće veliki noćni napad na Ukrajinu te namjerno cilja civilnu energetsku infrastrukturu.’
Litavski šef diplomacije upozorio je da je ostavljati ljude u mraku i hladnoći, dok temperature padaju, ništa drugo nego - čisti teror. ‘Ovi sustavni napadi na energetsku infrastrukturu, uključujući objekte povezane s nuklearnom energijom, predstavljaju ratne zločine prema međunarodnom pravu i moraju se suočiti sa stvarnom odgovornošću, a ne samo izjavama o zabrinutosti. To uključuje i djelovanje na Međunarodnom kaznenom sudu. Oni koji naređuju i izvršavaju ove napade moraju se suočiti s kaznenom odgovornošću.’
Budrys je dodao kako je Litva nedavno donirala Ukrajini generatore u vrijednosti od 2,4 milijuna eura, ali je naglasio da razmjeri ruskih napada zahtijevaju snažniji i koordiniraniji odgovor svih partnera.
‘Riječi i iluzije o suzdržanosti neće odvratiti Rusiju. Samo snaga, solidarnost i odgovornost mogu prisiliti na kraj njezinog agresivnog rata.’
U pozadini ove izjave stoje i riječi ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenski, koji je rekao da su američki predstavnici u Abu Dhabiju ponovno predložili uvođenje energetskog prekida vatre, no Rusija za sada nije dala pristanak.
Zelenski je također naveo da su Sjedinjene Američke Države predložile da se ruski rat protiv Ukrajine završi prije ljeta, jer će kasnije imati drugačiji prioritet – izbore za američki Kongres.