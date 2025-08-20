jamstvo za mir

Litavski predsjednik: Spremni smo poslati vojnike u Ukrajinu

I.V./Hina

20.08.2025 u 20:56

Gitanas Nauseda
Gitanas Nauseda Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Litva bi bila spremna doprinijeti vojnicima i opremom bilo kojoj mirovnoj misiji u Ukrajini, rekao je u srijedu predsjednik Gitanas Nauseda u televizijskom intervjuu.

„Spremni smo doprinijeti s onoliko vojnika koliko parlament dopusti za mirovne operacije, a također i vojnom opremom“, rekao je Nauseda komercijalnoj televiziji TV3.

Usred ubrzanih diplomatskih napora za okončanje rata, zapadne zemlje raspravljaju o mogućnosti slanja mirovnih trupa u Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma između Moskve i Kijeva.

